Mario Rui resta al Napoli: separato in casa dopo aver rifiutato sei offerte

Mario Rui è rimasto al Napoli, ma in una situazione di isolamento all’interno della squadra, nonostante abbia ricevuto diverse offerte per trasferirsi altrove.

Come riportato da Il Mattino, il terzino portoghese avrebbe preferito tornare in patria per giocare in una delle principali squadre del suo paese, ma ha scelto di declinare ben sei proposte provenienti dall’estero.

Club come San Paolo, Nizza, Valladolid, Lille, Aris e Basaksehir avevano manifestato interesse, con alcune offerte che includevano contratti più lunghi e vantaggiosi rispetto al suo attuale accordo con il Napoli.

Rapporti difficili anche con il suo procuratore

Tuttavia, nessuna trattativa è andata in porto. I contatti tra il giocatore e il suo procuratore, Mario Giuffredi, si sono fatti sempre più sporadici e difficoltosi, lasciando Mario Rui in una situazione di stallo.

Nonostante la permanenza a Napoli, il futuro del difensore rimane incerto, con il suo desiderio di giocare in Portogallo che per ora è stato messo da parte, mentre la sua posizione all’interno della squadra partenopea appare sempre più marginale.