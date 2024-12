Mario Rui saluta il Napoli: manca poco alla risoluzione

Mario Rui sembra allontanarsi sempre più dal Napoli, con la risoluzione di contratto che sembra ormai solo una formalità. Il calciatore è ai dettagli per l’addio all’azzurro

C’eravamo tanto amati: è questo quello che sarebbe il titolo della storia d’amore tra Napoli e Mario Rui. Un amore che sembrava essere forte, ma a cui è bastata una stagione per far maturare l’apatia più totale. Dopo 8 anni e due trofei, una Serie A e una Coppa Italia, è ormai quasi ufficiale il calo del gelo tra la società partenopea e il calciatore ex Roma ed Empoli.

Un addio che non sembrava potesse arrivare qualche anno fa, eppure 227 partite, 3 gol e 26 assist dopo ne stiamo parlando. Stando alle ultime notizie, sarebbe ai dettagli l’addio di Mario Rui, che risolverebbe così il proprio contratto con la società azzurra.

Rescissione consensuale in arrivo

La rescissione del contratto di Mario Rui non sembra essere un fulmine a ciel sereno, anzi era già ben nell’aria. Il terzino portoghese è ormai da tempo ai margini del progetto, principalmente perché in estate non è partito. Antonio Conte non lo ha mai gradito, per caratteristiche tecniche si intende, e ha spinto affinché fosse trovata una sistemazione per il giocatore.

Qualche mese fa, addirittura Mario Rui ha chiesto il reintegro in rosa affidandosi all’Associazione Italiana Calciatori. A nulla è servito, visto che tra lui e la società è calato totalmente il gelo dopo i gloriosi trascorsi. Un gelo che è inaspettato dopo le tante stagioni insieme e che sembra chiudere ad un futuro insieme.