Mario Rui verso il Galatasaray: possibile trasferimento last minute

Mario Rui potrebbe lasciare il Napoli per approdare al Galatasaray, lo stesso club turco in cui gioca l’ex compagno di squadra Victor Osimhen. A rivelarlo è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale.

Il Galatasaray è alla ricerca di un esterno sinistro per rafforzare la squadra e sta trattando con la Roma per l’acquisto di Nicola Zalewski, classe 2002. Tuttavia, se l’accordo con il giovane polacco non dovesse concretizzarsi, il club ha già identificato una possibile alternativa: Mario Rui, terzino del Napoli.

Soluzione ideale per il Galatasaray

Come riportato da Di Marzio, il Galatasaray ha tenuto un incontro nella giornata di mercoledì 11 settembre con la Roma a Roma, cercando di trovare un’intesa per Zalewski. Le trattative sono ancora in corso e nelle prossime ore è attesa una decisione definitiva sul futuro del talentuoso esterno polacco.

Nel frattempo, il Galatasaray valuta già altre opzioni. Tra queste, Mario Rui potrebbe rappresentare una soluzione ideale per il club turco nel caso in cui l’operazione con Zalewski non andasse a buon fine.

Il terzino portoghese del Napoli, con la sua esperienza e versatilità, potrebbe essere il rinforzo last minute che il Galatasaray sta cercando per completare il proprio organico in vista della nuova stagione.