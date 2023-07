Mario Rui verso il rinnovo, ma la Lazio pressa

Il portoghese continua a piacere alla Lazio che sembra intenzionata a voler fare una mossa pur di volerselo accaparrare al più presto possibile. Il Napoli, però, cerca rinnovo

Mario Rui sembra viaggiare verso la permanenza in azzurro, nonostante il continuo pressing del suo ex allenatore Maurizio Sarri. L’allenatore toscano, infatti, lo vorrebbe con sé ora alla Lazio. Il calciatore, però, sembra poter rinnovare il proprio contratto con i partenopei.

L’obiettivo resta chiaro, come raccontato da Sportitalia: restare in azzurro e provare a vincere nuovamente lo scudetto anche quest’anno. Il giocatore piace tanto ai biancocelesti di Lotito, ma sembra possa arrivare un secco no da parte del Napoli dopo quello di Zielinski.

Parla l’agente

Giuffredi, agente di mercato, ha di recente parlato di Mario Rui e non solo. Ecco cosa ha detto riguardo al Napoli. Ecco cosa ha detto: “Di Lorenzo? Abbiamo trovato un accordo per il rinnovo, abbiamo coronato il sogno di Giovanni di essere capitano del Napoli a vita. E’ stata una serata piacevolmente felice. Stiamo lavorando anche per Mario Rui, pensiamo di trovare un accordo anche per lui nei prossimi giorni. Politano? Vuole rimanere a Napoli, qui sta molto bene, forse ha solo espresso male un suo stato d’animo e come sempre i giornalisti ci hanno ricamato sopra.

Poi continua: “Lui non pretende di essere titolare. Resterà sicuramente a Napoli e cercherà di vincere il quarto scudetto. Folorunsho? Garcia lo sta valutando, vediamo che accade nelle prossime settimane, se resterà o andrà in Serie A a giocarsi le sue chance altrove. Gaetano? Garcia vuole conoscerlo e dopo capiremo cosa penserà di lui. Faraoni? Rimane al Verona, sta bene dove sta“.