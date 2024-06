Mario Rui vuole il portogallo: Porto e Benfica su di lui

Mario Rui vuole salutare Napoli e sembrerebbe pronto ad accasarsi in una delle due big portoghesi: Benfica o Porto potrebbero prelevarlo in estate

Mario Rui vuole andare via e a confermarlo sono diverse testate. Il calciomercato del Napoli vedrà primariamente uscite e lui sembrerebbe essere una di queste. Il giocatore vuole tornare a casa, dopo una carriera passata quasi interamente in Italia.

Tra le squadre interessate a lui ci sono Porto e Benfica, che potrebbero fare di lui uno dei cardini delle relative formazioni. Il portoghese vuole tornare nel paese in cui è nato, lasciando il Napoli dopo anni di onorato servizio.

Le parole dell’agente di Mario Rui

Giuffredi ha detto ciò sul proprio assistito: “I contratti lasciano il tempo che trovano. Perché altrimenti io dovrei dire che Mario Rui ha altri due anni di contratto e il Napoli mi ha chiesto di portarlo via. Allora dovrei dire: no, Mario Rui resta altri due anni qui. Quindi, non vale per l’una, non vale per l’altra. I contratti si fanno ma poi ci sono delle dinamiche che ti portano a prendere anche altre strade. Fare un contratto non vuol dire prendere un ergastolo. Fare un contratto significa prendersi un impegno: un impegno che può anche andare in direzione diverse. Poi ho imparato una cosa nel calcio ho imparato una cosa: mai tenere i calciatori contro voglia. E l’anno scorso ne è stato l’esempio del mio pensiero”. Il calciatore, dunque, è più vicino a lasciare Napoli che mai. Vedremo dove andrà a finire.