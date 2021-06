Mark Hoppus dei Blink-182 in lotta con il cancro: “Fa schifo”

Nel 2001, Anne Hoppus pubblicò un libro intitolato Tales from Beneath Your Mom, in cui narrava la storia del gruppo musicale Blink-182. Secondo la Hoppus, il gruppo nacque nel lontano 1992, quando il fratello Mark Hoppus incontrò Tom DeLonge, dando vita al medesimo gruppo. La band americana, grazie ai suoi brani basati sul Pop Punk, otterranno grande successo negli U.S.A e nel mondo. In particolare nel 1999 i Blink-182 raggiungeranno l’apice della carriera con l’album “Enema of the State”, vendendo circa 15 milioni di copie.

La Band originaria della California ha incontrato non poche difficoltà nel suo corso: dopo lo scioglimento avvenuto dal 2005, per poi tornare assieme nel 2009. Attualmente invece, una recente notizia ha sconvolto il gruppo e i suoi fan: pochi giorni fa il fondatore Mark Hoppus ha dichiarato di essere malato di cancro. Il bassista dei Blink-182, ha rotto un silenzio che durava circa tre mesi, tramite le storie di Instagram. Sui social ha pubblicato una foto su una poltrona in ospedale scrivendo: “Ciao, un trattamento per il cancro per favore”.

Successivamente Hoppus, nelle altre storie sul suo profilo Instagram ha spiegato un po’ piu nel dettaglio la situazione: “Negli ultimi tre mesi sono stato sottoposto a chemioterapia» “Ho il cancro. Fa schifo e sono spaventato”. “Allo stesso tempo, sono grato di aver incontrato medici incredibili e di poter contare sul sostegno della mia famiglia e dei miei amici, fondamentale per superare tutto questo».

Nonostante il brutto male che dovrà a fronte, il quarantanovenne californiano cerca di non perdere il sorriso e la speranza: «Ho ancora davanti a me mesi di trattamento, ma provo a rimanere fiducioso e positivo. Non vedo l’ora di essere guarito e rivedervi presto tutti ad un concerto».