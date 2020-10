Marketing automation: perché Mautic può fare la differenza

La Marketing Automation è diventata ormai davvero indispensabile per chiunque desideri far crescere il proprio business e intraprendere delle strategie mirate per la profilazione della clientela. Al giorno d’oggi, fortunatamente, abbiamo a disposizione degli strumenti utilissimi in tal senso, che spesso però non vengono sfruttati nel modo corretto.

È proprio su quest’ultimo strumento che ci concentriamo oggi, perché consente di automatizzare moltissime delle operazioni di marketing che altrimenti andrebbero effettuate manualmente, con un evidente dispendio di tempo e risorse.

Mautic: cos’è e come funziona

Mautic è un software di marketing automation open source e dunque gratuito, che oggi rappresenta il miglior strumento per professionisti ed agenzie. Gestire tutte le proprie operazioni di marketing in modo automatico è fondamentale al giorno d’oggi, ma non è solo questo che rende Mautic così interessante.

Il software è ricco di funzionalità utilissime, che fanno una grande differenza in termini di crescita del business e di conversioni. Mettere in piedi una strategia mirata di marketing con Mautic è decisamente più semplice, così come controllare e monitorare costantemente i propri lead.

Con questo software è possibile creare delle landing page tracciabili, con esperienze di navigazione personalizzate per ogni segmento, segmentare i contatti in modo da realizzare campagne specifiche, analizzare i dati, creare una profilazione avanzata, monitorare i social network, avviare campagne di SMS marketing e molto altro.

Come utilizzare Mautic e sfruttarne le potenzialità

Mautic non è eccessivamente complicato, ma poiché risulta ricco di funzionalità è naturale che per sfruttarlo al massimo occorre conoscerlo molto bene.

Ricordate inoltre che Mautic ed il CRM vTiger possono essere integrati, il che significa che è possibile ottenere dei risultati sorprendenti utilizzando 2 software open source e quindi gratuiti.