Marotta studia qualche contropartita per abbassare il prezzo di Allan

Il rapporto tra Allan e il Napoli si è incrinato ancora di più dopo la non convocazione del brasiliano bella partita contro il Cagliari. Gattuso in conferenza stampa di è lamentato dello scarso rendimento in allenamento di Allan e per punizione l’ha tenuto fuori dalla trasferta di Cagliari. L’Inter ci aveva già provato a gennaio e in estate sicuramente ne approfitterà cercando di ottenere uno sconto.

Il Napoli pur essendo in rotta con il calciatore ne fa una valutazione altissima. L’estate scorsa, secondo i rumour di mercato, De Laurentiis avrebbe rifiutato 80 milioni di euro dal Paris Saint Germain. Sarà inevitabile adesso un deprezzamento del centrocampista.

Marotta sta iniziando a studiare delle possibili contropartite che potrebbero far abbassare ancora di più il prezzo. Sono due i nomi che stanno circolando maggiormente: Biraghi e Pinamonti.

L’attaccante attualmente in prestito al Genoa non trova molto spazio nei rossoblù e vorrebbe trasferirsi in un club per mettersi più in mostra. Bisognerà capire se il Napoli vorrà prendere un’altra punta dopo aver già acquistato Petagna dalla Spal. L’altra pedina di scambio potrebbe essere Biraghi. I nerazzurri dovranno riscattarlo dalla Fiorentina per poi inserirlo nella trattativa con il Napoli che ha un bel problema sulle fasce. Il prezzo potrebbe aggirarsi intorno i 30 mln più il cartellino di Biraghi.