Marotta vuole Zalewski, pronto Gosens in cambio

L’Inter vorrebbe prelevare Nicola Zalewski dalla Roma, con Robin Gosens che potrebbe finire per essere utilizzato in uno scambio

La Roma ha per le mani un vero e proprio gioiellino: Nicola Zalewski. Il calciatore italo-polacco è uno dei talenti più brillanti della formazione giallorossa con squadre da tutta Europa che lo osservano con attenzione.

In Italia gli estimatori non mancano, con anche Giuseppe Marotta e la sua Inter pronti a fare un’offerta alla Roma. I giallorossi non sembrano però intenzionati a cedere il calciatore, puntando molto sul classe 2002. I nerazzurri però avrebbero in mente la carta giusta per provare a prendere il giocatore.

Offerta indecente

Marotta potrebbe usare la carta Robin Gosens per cercare di smuovere la trattativa, con la Roma che però non sembrerebbe intenzionata a cedere così facilmente come detto. Il calciatore tedesco sembra però intrigare José Mourinho e a fronte dell’offerta giusta si potrebbe trovare una soluzione.

Per ora Zalewski sembra destinato a restare in giallorosso, ma la carta Gosens potrebbe essere fin troppo golosa per una squadra come la Roma che cerca qualcuno proprio sull’esterno. Il tedesco sembra essere in uscita, specialmente perché sarebbe tentato dal giocare in Germania.

Intanto su Zalewski cresce la fila, con Borussia Dortmund e Bayern Monaco su tutte che potrebbero tentare un approccio nei prossimi mesi. Il calciatore scuola Roma interessa a parecchie squadre, con il club capitolino che cercherà di resistere a tutte le avances provenienti dall’estero e non. Sembra passato poco da quando Sampdoria e Venezia lo chiedevano in prestito, ma intanto il calciatore è cresciuto e ha fatto bene con la Roma.