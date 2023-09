Marracash, dissing con Morgan: “Mi è dispiaciuto, mi sono girati i cog***ni”

Il rapper Marracash, in occasione della presentazione di Marrageddon, ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair parlando anche del dissing avuto con Morgan nei giorni scorsi. Nello specifico, il frontman dei Bluevertigo si era scagliato contro il pubblico invitandoli ad ascoltare Fedez e Marracash e non la sua musica. Questo ha irritato il rapper, il quale ha risposto tramite una stories su Instagram.

L’artista, che ha all’attivo due album pluripremiati e un tour sold out, si è detto dispiaciuto di quanto accaduto e ha fatto alcune riflessioni: “Mi è dispiaciuto. Lì per lì non ho detto nulla, ma il giorno dopo quando lui si è scusato in modo parac*lo e non con le persone che aveva nominato, mi sono girati i cog**oni e ho risposto.

La cosa più triste però è che quando ho risposto mi hanno scritto tutti: giornalisti, colleghi, curiosi. Migliaia di messaggi in cui ognuno voleva dire la sua. Quando ho vinto sette platini non mi ha scritto nessuno”.

Infatti, il rapper ha poi lanciato una frecciatina nei confronti del gossip: “Questo la dice lunga su cosa interessi alla gente, su che cosa triggera le persone. Siamo a Gossipland. Il gossip è sempre esistito, ma adesso si sono centuplicati i contenuti e tutti – le persone e anche i media che gli vanno dietro – si vogliono fare vedere”.

Il gossip? Non gli interessa

Tempo fa, Marracash è stato paparazzato in dolce compagnia ma a lui il mondo del gossip non interessa: “Piano piano ti abitui a queste cose. Delle foto, onestamente, non me ne frega niente. Ma non è il mio campo da gioco. Io ho iniziato a fare rap in contrapposizione a un mondo che trovo falso, miserabile e diseducativo. Perché tu vendi un amore che non è un amore, delle relazioni che non sono relazioni. Gente che si molla e dopo tre giorni si dichiara felicissima con un altro, un’altra. Trovo questo spettacolo umano dannoso. Perché riempie la testa ai ragazzi di caz*ate, false speranze, mistificazioni della realtà. Standard da inseguire che non esistono”.