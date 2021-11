Marracash, esce il nuovo album ed Elodie gli scrive: “Se lo merita davvero”

In queste ultime ore, il rapper Marracash ha annunciato che domani uscirà il suo nuovo album: “Noi, loro, gli altri”. Per presentare il progetto in uscita, il rapper ha scelto di condividere una foto che lo vede anche insieme ad Elodie Di Patrizi, sua ex fidanzata. Infatti, in queste settimane sono circolate diverse voci e foto della cantante in compagnia di un altro uomo.

ELODIE SOSTIENE MARRACASH – Nonostante la loro storia sia finita, la cantante ha deciso di sostenere il suo ex fidanzato con una dolce dedica su RollingStone. I due sembrerebbero aver mantenuto i buoni rapporti, per questo motivo Elodie ha deciso di dedicargli due righe sulla rivista.

In questa dedica, la cantante ha espresso tutto l’affetto che prova per Marracash, a unirli ci sono “la profondità l’intelligenza, la consapevolezza che le favole non esistono e che la realtà è molto più bella, ricca e sfaccettata”. Inoltre, l’artista ha rivelato che il rapper è “un artista e un essere umano incredibile”.

La cantante ha poi ammesso di essere parecchio legata a questo nuovo album poiché contiene alcune canzoni concepite proprio nel periodo trascorso assieme. Elodie ha spiegato che si sentono spesso e che Marracash generalmente non sa godersi il suo successo.

Tuttavia, attraverso i discorsi fatti, la cantante è riuscita a trasmettergli un senso di leggerezza e serenità. “Glielo auguro di cuore, se la merita davvero, più di ogni altra cosa” ha continuato Elodie. Chissà se un giorno dovesse esserci un ritorno di fiamma; ora però il gossip la vede legata sentimentalmente a Davide Rossi e la foto del bacio ha confermato definitivamente la rottura con il rapper.