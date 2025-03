Le parole di Marracash sui Ferragnez: ”La loro relazione era la vera truffa”

L’antagonismo tra Fedez e Marracash è noto all’intero mondo del web. Più volte i due rapper si sono scontrati tramite dei dissing, andati virali sui social. Nonostante siano trascorsi svariati anni dal loro primo battibecco, Fabio è tornato a commentare quanto fatto “dal nano con la sindrome di Napoleone”.

Cos’ha spinto Marracash a tornare a parlare di Fedez? La bomba del Pandoro Gate. L’argomento è stato trattato dal cantante di 45 anni nel suo podcast “Fuori la Bolla”. Le sue parole: “L’ultimo scandalo per cui si è indignata la gente è il caso di Chiara Ferragni. A me viene da dire che ormai è too much.

Fosse stata un uomo ci sarebbe stato questo accanimento. Non l’ha pagata un po’ troppo anche in quanto donna? Magari mi sbaglio. Mi pare che altri personaggi che hanno fatto meschinità abbiano pagato meno e non sono stati cancellati nella stessa maniera.

Secondo il rapper, in realtà, la speculazione fatta dalla Ferragni e da Fedez sul loro matrimonio; dovrebbe essere il vero punto su cui riflettere. I Ferragnez erano una finzione, inventata per fare business. “La truffa lì era la storia d’amore. La loro relazione era la vera truffa, che poi era alla base di tutto quel meccanismo lì.

Io trovo quella cosa lì criminale, trovo che vendere ai ragazzi, un concetto di amore che non esiste sia sbagliato. L’amore c’è, esiste ma è molto più sfaccettato, molto più complesso, molto più difficile, e la gente dovrebbe impararlo, anche per non avere delle aspettative altissime, per non stare male, per non soffrire, poi, di quella che è la vita reale, capito?

Quella cosa lì è un tipo di criminalità subdola, che non ha a che fare con i soldi, e che però a me personalmente mi indigna di più“.