Marracash ha lasciato Elodie per un’altra? Parla il rapper

La crisi tra Elodie e Marracash sta facendo ancora molto chiacchierare. I due non si sono mostrati insieme per mesi e il portale Dagospia ha parlato di una nuova fiamma per Marracash, una certa Rosmy, cantante e attrice, della quale si sarebbe innamorato il rapper.

La diretta interessata, tramite alcune storie Instagram ha confermato il gossip circolato dicendo “Lo scopriremo solo vivendo” con tanto di foto di articoli che facevano riferimento alla situazione. Ora però sono ha deciso di parlare anche Marracash, facendo chiarezza sulla situazione.

LE PAROLE DI MARRACASH – Il cantante 42enne ha scritto su Twitter parlando della sua vita privata. “Ma chi c***o è questa? Ma chi l’ha mai vista?”, ha scritto Marracash. Insomma si è trattato di una vera e propria smentita di quanto riportato dai gossip qualche giorno fa. Nessuna parola, invece, sulla sua relazione con Elodie: i due stanno ancora insieme oppure no?

ELODIE E MARRACASH – Di recente la cantante che ha partecipato ad Amici è stata avvistata in compagnia del modello Davide Rossi. I due sono stati fotografati in atteggiamenti complici e intimi, anche se non si sono mai spinti oltre con baci o carezze. Per il momento la Di Patrizi ha preferito non proferire parola sull’argomento. Qualche tempo fa, però, ha confessato che il rapporto con Marracash non era più semplice come un tempo.

Elodie e Marracash si sono conosciuti e innamorati nel 2019. Il tutto grazie al lavoro lavoro: durante le registrazioni della hit radiofonica Margarita i due sono si sono infatti innamorati. Un amore grande e importante anche se non hanno mai scelto di andare a convivere. In una recente intervista Elodie aveva detto di volersi dedicare di più alla sua carriera.