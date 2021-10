Marracash, la segnalazione di Dagospia: “Interessato ad un’altra cantante”

Da giorni a finire nel mirino del gossip è la presunta rottura tra Marracash ed Elodie. Sebbene i due non abbiano ancora commentato la notizia, a far discutere è la paparazzata che ha visto protagonista l’ex concorrente di Amici in compagnia di un uomo. Nelle ultime ore, però, a finire al centro dell’attenzione è stata la segnalazione di Dagospia sul rapper.

INTERESSATO AD UN’ALTRA CANTANTE – Da mesi si vociferava che tra i due cantanti tirasse aria di crisi, a far pensare ciò è il fatto che la coppia non si è più fatta vedere insieme. La paparazzata del settimanale Chi che ha immortalato Elodie in compagnia del modello Antonio Rossi non ha fatto che alimentare le voci di una presunta rottura.

Nelle ultime ore, inoltre, a far discutere è la segnalazione di Dagospia. Questa volta si tratta del noto rapper e di una presunta frequentazione con un’altra cantante, Rosmy. Ivan Rota sul portale di gossip ha così rivelato:

“I fan sono andati in tilt per il gossip sulla presunta fine della storia tra il rapper Marracash e Elodie. Nessuno dei due ha per ora o confermato o smentito le voci che circolano. Siamo però in grado di fornirvi un dettaglio esclusivo di cui tutta Milano parla: alla base della rottura ci sarebbe l’interessamento del rapper per un’altra cantante in ascesa ovvero la bella e darkissima Rosmy. Lei é anche attrice di teatro ed é erede della famiglia di musicisti di arpa e violino e girovaghi Trinchitella. Insomma, un pezzo da novanta”.

Sarà realmente così? Nonostante tutte le voci che ultimamente stanno girando sul web, nessuno dei due diretti interessati ha commentato il gossip. Solo qualche mese fa, precisamente a settembre, Elodie aveva parlato della sua storia con Marracash. Nel parlarne, l’artista non aveva nascosto alcuni problemi che la coppia stava affrontando:

“Come va la relazione con Marracash? Diciamo che è stimolante, però anche faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi io e lui. Io sono molto più leggera. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi. Per adesso escludo l’ipotesi di diventare madre, Oggi non voglio figli perché non accetterei di essere deludente. Ho paura: non so se ho gli strumenti per dare loro abbastanza. Essere genitori è la cosa più difficile“.