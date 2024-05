Marranzino, il Napoli decide di rinnovargli il contratto

La squadra partenopea ha deciso, annunciando il tutto attraverso un comunicato, di rinnovare il contratto di Pasquale Marranzino

Il Napoli continua a guardare al futuro e lo fa con un rinnovo aspettato da tempo, almeno dagli addetti ai lavori. Infatti, la squadra partenopea ha deciso di rinnovare e convocare per il ritiro di Di Maro Pasquale Marranzino. Il giovane esterno sinistro d’attacco classe 2004 sarà giudicato dal prossimo allenatore partenopeo, potenzialmente Antonio Conte, nel ritiro prima della prossima stagione.

Il giovane ha vissuto una buona stagione con la maglia della Juve Stabia, culminata con la promozione dei suoi in Serie B. Le vespe non lo hanno utilizzato troppo, giusto 11 presenze con solo uno tra i contributi a rete, ma il suo apporto alla causa è stato comunque valido. Tanto che il Napoli vuole puntare fortemente su di lui per il futuro

L’annuncio della società partenopea

A comunicarlo la stessa società del presidente Aurelio De Laurentiis attraverso i propri canali, con il seguente annuncio: “La società infatti ha esercitato l’opzione di rinnovo presente nel contratto del talento classe 2004 che era in scadenza giugno 2024. Con molta probabilità sarà tra i giovani convocati per il ritiro di Dimaro. Nella stagione appena trascorsa è stato promosso con la Juve Stabia in serie B. 11 gettoni di presenza ed un gol tra campionato e coppe”. Ora starà a lui cercare di mettersi in mostra, con il Napoli che vuole vedere se riuscirà a tirare fuori un nuovo campioncino da poter utilizzare ed evitare di spendere troppo sul mercato.