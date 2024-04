Martial, derby d’Italia per lui

Inter e Juventus si starebbero muovendo per provare a prendere Anthony Martial a parametro zero. Il giocatore lascerà Manchester e vuole trovare nuovi stimoli

Sia la Juventus che l’Inter sono alla ricerca di opportunità sul mercato per la prossima stagione. Ecco perché le due potenze calcistiche transalpine hanno messo gli occhi su un desiderio comune, la Premier League. Nonostante il pareggio in casa del Cagliari, l’Inter è in una posizione di forza per conquistare il titolo di Serie A dal Napoli. E, come ovvio, la squadra di Simone Inzaghi sta definendo i suoi piani per la stagione 2024-2025.

Il club è quindi alla ricerca di un vero e proprio acquisto “dolce” nella prossima finestra di trasferimenti estivi, con l’intenzione di potenziare le opzioni d’attacco. Secondo quanto riportato da Sky, i leader dello scudetto stanno tenendo d’occhio Anthony Martial (28) del Manchester United.

Anthony Martial verso la Serie A?

Un giocatore che, secondo la fonte che abbiamo precedentemente citato, sarà sul mercato come parametro zero quest’estate. La questione non sfugge all’Inter, mentre l’attaccante è nel mirino anche di Olympique Marsiglia e Monaco. Tuttavia, il grande ostacolo per i nerazzurri è in Italia.

La Juventus è determinata a battere la squadra di Inzaghi nella corsa all’ex Siviglia. Senza spazio sulla tabella di marcia dei Red Devils, Martial potrebbe trovare casa sia in Piemonte che in Lombardia. Il giocatore già in passato si è visto avvicinarsi alle due squadre, tanto che potrebbe finalmente arrivare in Italia dopo un lungo avvicinarsi nel bel paese. Resterà da capire dove.