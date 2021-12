Martial-Juventus, a Gennaio si può provare l’assalto

Martial e la Juventus non hanno mai smesso di volersi, con l’agente del giocatore che ora prova l’affondo per Gennaio

Anthony Martial del Manchester United vuole la Juventus. Il calciatore vuole lasciare l’Inghilterra e i Red Devils e la destinazione Torinese sembra essere gradita. Sul calciatore ci sarebbero anche sirene Francesi, tra cui Paris Saint Germain e Lione.

Quest’ultimo sarebbe un ritorno, ma al momento sembra impossibile. Lo stipendio del calciatore sembra essere proibitivo per il Lione, con 15 milioni di euro abbastanza proibitivi per quasi tutti. Già… quasi.

Anthony e la Vecchia Signora, un corteggiamento lungo anni

Juventus e Martial non è la prima volta che si cercano. Il trasferimento è tentato sin dal 2018, con il Francese che ha sempre gradito la destinazione. Dal suo canto, la Juventus quasi sicuramente a Gennaio prenderà un centravanti e una vecchia fiamma come lui potrebbe far comodo.

Il giocatore vorrebbe fortemente trasferirsi per trovare spazio, anche visto l’imminente mondiale, e l’agente starebbe spingendo proprio per provare il trasferimento in Italia. Il tutto potrebbe avvenire con la formula del prestito con diritto di riscatto. Tutto dipenderà dalla volontà del Manchester United di lasciar partire o meno il ragazzo.

Una cosa è sicura, la Juventus cerca qualcuno che possa farla innamorare nuovamente del gol. Martial, Vlahovic, Icardi, Cavani e Scamacca, i corteggiati sono tanti ma solo uno arriverà. Di sicuro, alla Juventus servono gol e anche tanti. Visto il deludente inizio di stagione, con l’attacco peggiore delle prime dieci in classifica, un innesto di qualità li davanti è forzato.