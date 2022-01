Martial, la Juventus prova l’assalto? Lo United apre

A riportarlo è Sky, secondo cui Martial potrebbe finire a Torino sponda bianconera. Il Francese arriverebbe in prestito

Una storia infinita quella di Anthony Martial e il suo trasferimento lontano dalla Manchester dei diavoli rossi. Il calciatore sta catalizzando l’attenzione del calciomercato da ormai settimane, con approcci continui da parte di squadre Inglesi e non solo.

Al giocatore sembrerebbero essersi interessate, difatti, Newcastle e Tottenham a cui Martial avrebbe già dato il due di picche. Il giocatore non vorrebbe restare in Premier League, ma provare una nuova esperienza in un altro campionato.

L’apertura verso la Serie A e la posizione del Manchester United

Martial è corteggiato da tempo dai bianconeri e non solo. Su di lui ci sarebbero, stando a quanto riportato da varie voci estere, anche squadre Francesi e Spagnole.

In Francia la pista più concreta fino a qualche mese fa sembrava quella del Lione, che si è sfaldata man mano con il tempo. In Spagna, Siviglia e Barcellona vorrebbero tentare l’affondo con però entrambe le squadre ferme per via dei costi.

Difatti, il Manchester United apre al trasferimento ma dettando le condizioni. Per accaparrarsi il giocatore servirà un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto. L’intero ingaggio fino a Giugno dovrà essere pagato dalla squadra che lo acquisterà, resta dunque difficile che una tra Siviglia, Barcellona e Lione possa fare una mossa effettiva.

La Juventus potrebbe provarci, specialmente nel caso in cui dovesse liberarsi dello stipendio pesante di Aaron Ramsey. Senza una sua uscita, difficile vedere qualcosa.