Martial-Siviglia, colpo a sorpresa per il mercato di Gennaio

Secondo quanto riportato da Todofichajes.com, Martial potrebbe finire in Spagna al Siviglia e non alla Juventus

Anthony Martial, poco ma sicuro, lascerà il Manchester United a Gennaio. Salvo clamorosi dietrofront, il giocatore francese classe ’95 si dovrà trovare una nuova squadra. Sull’attaccante dei Red Devils ci sarebbe un tour de force di squadre, che potrebbero affondare già dal primo giorno di mercato.

L’Ex Lione è corteggiatissimo e vorrebbe lasciare l’Old Trafford per giocare di più e provare ad esplodere definitivamente. Allo United non ha mai esaltato più di tanto, finendo sempre dietro a qualcuno nelle gerarchie di qualsiasi tecnico sedutosi sulla panchina degli Inglesi.

Tante squadre, ma il calciatore vuole giocare

Su Martial ci sarebbero gli occhi di Barcellona, Lione, Paris Saint Germain, Siviglia e su tutte la Juventus. Quest’ultima è quella che lo tratta da più tempo, con un ritorno di fiamma dopo l’interesse degli ultimi anni.

Il calciatore però potrebbe preferire il Siviglia, che gli garantirebbe di giocare in pianta stabile e potenzialmente di tornare anche in Inghilterra. L’operazione, infatti, potrebbe svolgersi sulla base di un prestito con da definire il resto.

Anthony Martial è ancora giovane, classe ’95, e in Spagna potrebbe trovare una propria dimensione. Preoccupa lo stipendio, però. Di certo la Juventus e le altre pretendenti non si daranno per vinte. Sicuro Martial vorrà giocare in vista del mondiale in Qatar, per giocarsi le proprie chances con la nazionale Francese. La corsa al giocatore è aperta e mancano pochi giorni all’inizio del mercato. Chi riuscirà a spuntarla?