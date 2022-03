Martial tra i possibili post Dybala

Martial, attualmente al Siviglia, potrebbe essere tra i papabili per il post Dybala. Il francese era vicinissimo a Gennaio

Paulo Dybala andrà sicuramente via, a fine stagione. Il calciatore argentino e la Juventus si separeranno sicuramente e già si fanno i nomi. Il possibile erede della Joya sembra essere Nicolò Zaniolo, ma potrebbe essere preso in considerazione un altro giocatore.

Questo giocatore risponde al nome di Anthony Martial, ex Monaco di proprietà del Manchester United. Il francese è attualmente in prestito secco al Siviglia, dove non sta convincendo così tanto. A fine stagione potrebbe tornare all’Old Trafford, ma potrebbe essere solo di passaggio.

Vicino a Gennaio, possibilità per Luglio

Il classe ’95 non è la prima volta che viene accostato ai colori bianconeri. Il giocatore si è visto vicinissimo alla Torino di Max Allegri già a Gennaio, prima che la società virasse su Dusan Vlahovic. Ora tutto cambia e alla Juventus serve un erede per Dybala, che potrebbe essere il francese.

Martial e Dybala non sono propriamente giocatori uguali. Dybala è anni luce più tecnico ed è più una mezza punta. Anthony Martial è una punta rapida, tanto da poter giocare anche come ala a destra e a sinistra. Prendendo il francese la Juventus punterebbe di sicuro a cercare di valorizzare il centrocampo, cosa poco fatta negli ultimi anni di Juventus. L’inserimento dell’ex Monaco permetterebbe di creare un connubio simile a quello con Morata con un po’ meno tecnica e fisico.

Non propriamente un upgrade se si parla dell’attuale modulo di gioco, ma si potrebbe passare ad un 4-3-3 con Chiesa e Martial come ali. Addirittura, se verrà fatto qualcosa in difesa e centrocampo, si potrebbe parlare di un 3-4-3 che permetterebbe più equilibrio tra difesa e attacco. Un po’ come la prima Juventus di Allegri, con un 3-5-2 che premiava spesso gli inserimenti dal centrocampo e dava compattezza difensiva.