Uomini e Donne, Martina De Ioannon sbotta contro Ciro: “Basta fare la vittima”

La scorsa settimana è arrivata inaspettatamente la notizia della fine della storia d’amore tra Ciro Solimeno e Martina De Ioannon.

I fan della coppia, nata su Canale 5, ancora faticano a crederci e sperano in un immediato ritorno. L’annuncio della decisione dei due volti di “Uomini e Donne” è stato pubblicato sulle storie Instagram di entrambi i giovani.

Molti utenti non hanno potuto non notare un particolare. Il messaggio è stato reso pubblico, qualche giorno dopo, la comunicazione della rottura tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Sorge spontanea una domanda: si è trattato solo di un caso o c’è altro sotto?

Diverse menti, in realtà, pensano che tra Martina e l’ex corteggiatore romano ci sia stato un riavvicinamento. Secondo alcuni, addirittura, non si tratterebbe di un evento recente; anzi. Ulteriore prova di ciò, sono state le emoticon del treno utilizzate dalla De Ioannon in un suo recente video. Le stesse che Gianmarco ha usato qualche giorno fa. Anche questa è solo una coincidenza?

Nel frattempo, il web sta implodendo. C’è chi confida in un ritorno di fiamma di Martina e Ciro e chi spera di veder sbocciare finalmente l’amore tra la giovane e Steri. Il ventenne, tifoso del Napoli qualche giorno fa, ha lasciato delle dichiarazioni che sembrano alludere ad un tradimento.

Martina immediatamente, però, è intervenuta, chiarendo la situazione. Non c’è stato alcun tradimento da nessuna delle due parti. Inoltre, contro chi dipinge Solimeno come la vittima, l’influencer ha risposto:”Fosso scansato, meriti di meglio, lei non ti merita ..tutto da copione solo così si hanno consensi”. Tutto ciò non ha fatto che accrescere le critiche nei confronti dell’ex tronista romana.