Martina Colombari e Alessandro Costacurta, l’ex Miss Italia e l’ex calciatore sono una delle coppie storiche dello spettacolo italiano. Una storia durata 27 anni, una famiglia unita ed un figlio, il loro Achille.

Sono milioni i fan che da anni sostengono la coppia, gli stessi che nelle ultime ore si sono preoccupati per un post Instagram condiviso dalla Colombari. Le sue parole, mettono in risalto una crisi con il compagno, quanta verità ci sia?

Lo sfogo di Martina Colombari

L’ex Miss Italia si è lasciata andare ad uno sfogo sul suo profilo Instagram, destando preoccupazione mediatica. Sotto ad un suo scatto, la Colombari ha scritto: “Mi piacciono le persone che sanno stare da sole. La solitudine è un punto di Forza”.

Nessuna conferma ad ogni modo è arrivata da parte di entrambi sulla possibile rottura, anche se di certo la condivisione di parole cosi incisive, lasciano pensare ad una crisi. La coppia ha fatto sognare per anni milioni di fan, un amore in grado di superare tempeste e tradimenti. E adesso? Tutto potrebbe sfasciarsi da un momento all’altro, come è successo anche per Totti e Ilary. Per questi ultimi ancora non vi è rassegnazione per tantissimi fan, tutti quelli che seguivano la famiglia come una vera istituzione.

Se è vero che il tempo è portatore di notizie, anche questa sulla presunta crisi tra Martina e Alessandro sarà svelata nel corso delle settimane. La Colombari ad ogni modo, continua ad essere molto amata dal pubblico e dalle colleghe, lo conferma un commento fatto da Laura Chiatti proprio sotto questo post protagonista: “Sei splendida”.