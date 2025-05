Martina De Ioannon risponde agli haters: l’ex tronista difende il suo amore con Ciro Solimeno

Martina De Ioannon, ex volto noto di Temptation Island e Uomini e Donne, è tornata al centro dell’attenzione mediatica, ma questa volta non per il suo percorso televisivo, bensì per la sua risposta decisa agli haters. Da sempre criticata per la sua esposizione sui social, la giovane romana ha dimostrato ancora una volta di non aver paura di esporsi e replicare a tono.

Dopo aver concluso la sua esperienza a Uomini e Donne scegliendo di uscire dallo studio insieme a Ciro Solimeno, Martina sembra aver trovato un equilibrio sentimentale. I due appaiono complici e felici, come dimostrano le numerose dediche affettuose condivise su TikTok e Instagram. Proprio uno di questi video, girato durante la prova dell’abito per il compleanno di Martina, ha scatenato una nuova ondata di critiche. Nelle immagini, Ciro le consegna un mazzo di rose rosse, mentre Martina accompagna il post con una frase rivolta alle sue follower:

“Finché non lo trovate così, non accontentatevi, amiche mie.”

Un messaggio positivo, travisato da alcuni utenti che hanno lasciato commenti sarcastici e negativi. Qualcuno ha scritto: “È solo una fase”, alludendo alla possibilità che la relazione possa essere passeggera. Martina, tuttavia, non si è fatta intimidire, replicando con una battuta tagliente:

“Eh ma durante questa fase… come vi brucia.”

La risposta più pungente è arrivata per chi le ha scritto: “Te lo lasciamo volentieri”. Martina ha controbattuto con fermezza:

“Sono io che vi ho lasciato, molto volentieri. Altro che!”

Molti fan hanno interpretato queste parole come un riferimento velato a Gianmarco Steri, il corteggiatore che Martina non ha scelto, o a Raul Dumitras, suo ex fidanzato ai tempi di Temptation Island. Quale che sia la verità, una cosa è certa: Martina sa come difendere il suo amore e la sua dignità, con classe e grinta.