Martina Nasoni: cosa sta succedendo tra lei e un ex corteggiatore di Uomini e Donne?

A catturare l’attenzione dell’occhio attento dei social sono due volti noti di Canale 5. Si tratta di Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello 16 e Matteo Guidetti, corteggiatore di Uomini e Donne. Da quanto raccontato da il blog ilvicolodellenews, tra i due pare ci sia in corso una frequentazione.

COSA STA ACCADENDO? – Per lungo tempo si è parlato di un possibile ritorno di fiamma tra Martina e Daniele Dal Moro, suo ex e tronista di UeD. Da quanto sta trapelando in questi ultimi giorni, sembrerebbe che il capitolo ‘Dianele’ sia stato ben archiviato. Al centro dei pensieri della ragazza dal cuore di latta ci sarebbe Matteo Guidetti, noto per Uomini e Donne. Il ragazzo si è fatto conoscere durante quest’ultima edizione, corteggiando Sara Shaimi. Dopo aver messo un punto a questo percorso, Matteo si sarebbe già consolato dalla deludente esperienza.

GLI INDIZI – A riportare i vari indizi che farebbero pensare a un possibile flirt tra la Nasoni e l’ex corteggiatore è il vicolodellenews. Conosciuti a Riccione, i due avrebbero iniziato a seguirsi su Instagram per poi uscire insieme. L’inaspettata rivelazione è giunta un paio di giorni fa: i due ragazzi, insieme ai loro amici, hanno deciso di trascorrere un weekend a Milano Marittima. A prova di ciò sarebbero alcune storie dei due e dell’amica di Martina, Ilenia, che mostrerebbero il fatto che si trovino nello stesso posto.

Sebbene i due non si siano mostrati insieme, non sono affatto sfuggiti gli elementi in comune: gli stessi luoghi e gli stessi amici mostrati da entrambi nelle IG Stories. Ora non resta altro che i due diretti interessati escano allo scoperto, confermando un flirt in corso o ammettendo una semplice amicizia.

E se Martina e Matteo non si sono espressi a riguardo, i fan già pensano alla romantica storia d’amore.