MARTINI POLICE: il nuovo singolo è “Vibe Check” disponibile dal 28 Aprile

Vibe Check è il nuovo, entusiasmante singolo dei Martini Police, in uscita il 28 Aprile per l’etichetta parigina NUDA e distribuito da IDOL. Dopo l’EP Vibre Delivery Service – che li ha portati nel 2022 in tour per 30 date a fianco di artisti del calibro di Nu Genea, The Notwist e The Amazons – i quattro psych-rockers brianzoli sono tornati con un brano che consacra la loro travolgente energia. Alla pubblicazione del brano seguirà quella del video ufficiale: un visualizer coinvolgente che invita l’ascoltatore ad unirsi alla band per una giornata soleggiata nella natura brianzola, correndo su e giù per i pendii collinari e cercando il posto perfetto dove rilassarsi ascoltando buona musica.

“You can wander in the middle of the night/ You won’t find it / You can’t all alone

It’s a question for connected hearts and souls / That become one”

Non esiste vera energia se non è condivisa e di questo i Martini Police hanno fatto un

marchio di fabbrica, un credo che emerge già dalle prime righe del testo: Vibe Check è

la quintessenza del sound e dei valori della band. Coniugando top-line dal sapore disco

mediterranea e ispirazioni neo-psych d’oltreoceano, i sintetizzatori scalpitanti e una

chitarra funk plasmano l’iconico groove del ritornello, che invita ad alzarsi e ballare

senza freni. Grazie alla ricerca sonora con il produttore artistico Enrico Bondi, il sound

fresco e contemporaneo di Vibe Check inaugura un nuovo capitolo nella storia dei

Martini Police, sempre più lanciati in un percorso di crescita esponenziale. Vibe Check è stato prodotto, registrato e mixato da Enrico Bondi tra il Monalisa Studio di Milano e Legnano (MI). Masterizzato da Alessandro Fumagalli presso Robot Studio (Alari Park), Milano. Pubblicato da NUDA, distribuito da IDOL.

Direzione artistica e artwork di Alberto Ricchi. Foto di Agnese Carbone. Video a cura di

Alberto Ricchi, Agnese Carbone e Tomaso Carbone.

Su molti palchi calcati negli anni di attività, i Martini Police hanno conquistato centinaia

di fan, entusiasmando il pubblico con show di travolgente personalità a base di jam

improvvisate e potenti sonorità rock. Il miglior contesto per conoscere e godere

appieno il loro sound è il live, una vera esperienza musicale a tutto tondo che promette

emozioni intense e forti vibrazioni. I Martini Police presenteranno Vibe Check dal vivo

sabato 29 aprile nello storico Bloom di Mezzago (MB) in un grande release party con il supporto di Dellacasa Maldive (vincitore del Premio Live Musica da Bere 2021), Aso e il dj

aftershow di Mille Punti.