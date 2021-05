“Mascherine all’aperto non necessarie con 30 milioni di vaccinati”: parla Sileri

Recentemente il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha espresso la sua opinione riguardo l’uso delle mascherine all’aperto. Specialmente nel caso ci siano 30 milioni di persone vaccinate, numero che corrisponde alla metà della popolazione target mirata dalla campagna vaccinale.

POSSIBILITÀ DI TOGLiERSI LA MASCHERINA – In questo specifico scenario, togliersi la mascherina sarebbe possibile. Infatti il sottosegretario afferma che concorda con questa ipotesi, in quanto: «[…] quando saranno raggiunti i 30 milioni con almeno una dose di vaccino, bisognerà aspettare 3 settimane per avere una buona protezione».

A questo punto, continua Sileri: «[…] è chiaro che anche le mascherine all’aperto dove non c’è assembramento credo sia sensato mettersele in tasca e rimettersele in faccia quando c’è assembramento e rischio».

GREEN PASS E COPRIFUOCO – Il sottosegretario alla Salute ha poi dedicato qualche parola riguardo il famoso Green Pass e il coprifuoco. Il primo costituirà uno stimolo in più per convincere la popolazione riluttante all’idea di vaccinarsi. In tal senso, Sileri ammette che: «[…] serviranno campagne di informazione».

Per quanto riguarda un’eventuale spostamento del coprifuoco invece, il sottosegretario si è dichiarato aperto all’idea. Tuttavia non subito e con una certa attenzione e vigilanza.

«Aspetterei questa settimana per vedere venerdì la solita valutazione settimanale ma poi tempo due settimane credo che possa essere spostato a mezzanotte – spiega Sileri – Ci sono sempre i rischi di ulteriori eventi di aggregazione. Andiamo per gradi, cerchiamo di non correre troppo, già spostarlo a mezzanotte credo che sia buono vediamo poi a giugno quello che accadrà».