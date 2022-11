MASEGO live @ Fabrique di Milano il 28 Novembre per l’unica data italiana del tour

RADAR Concerti presenta MASEGO – l’artista e polistrumentista che porta finalmente live a Milano il 28 Novembre il suo ultimo album “Studying Abroad: Missed my Flight” dopo il rinvio della data inizialmente programmata per il 2 Marzo 2022.

Masego è un artista nato in Giamaica e cresciuto in Virginia, all’anagrafe Micah Davis, il suo nome d’arte è un omaggio alle sue radici sudafricane, significa infatti “benedizioni”. Il suo stile inconfondibile unisce jazz, elettronica, R&B e trap, rendendolo un musicista straordinario considerando anche la sua formazione da autodidatta.

Il suo ultimo album “Studying Abroad: Missed my Flight”, uscito ormai due anni fa, rappresenta un tassello fondamentale della sua carriera e di crescita personale nonché ampliamento degli orizzonti sia dentro che fuori la musica. L’artista infatti, ispirato dal regista e artista manga giapponese Hayao Miyazaki, sta lavorando a un progetto di animazione che combina il suo amore per l’arte, la musica e lo storytelling.

Masego ha raccolto consensi internazionali grazie alle sue abilità musicali e il singolo “Tadow” ft. FKJ, dell’album di debutto “Lady Lady”, ha ottenuto il platino posizionandosi in diverse classifiche di Billboard US tra cui quella di vendita degli album R&B/Hip Hop. Ha collaborato con diversi colleghi quali Alex Isley, Joyce Wrice, ELHAE, KAMAUU, e più recentemente ha affiancato J.I.D. e Rapsody per la colonna sonora ufficiale del film candidato agli Oscar “Judas and the Black Messiah”.

Non vediamo l’ora di ascoltarlo dal vivo in questo imperdibile appuntamento il 28 Novembre al Fabrique di Milano! Biglietti solo su DICE https://link.dice.fm/S60rGit3rnb.