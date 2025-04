Mason Greenwood e l’Italia: Napoli e Milan ancora su di lui

Il nome di Mason Greenwood torna a circolare con insistenza nel panorama calcistico italiano, in particolare nei radar di Napoli e Milan. Dopo essere stato a lungo accostato alla Serie A, l’esterno inglese potrebbe finalmente approdare in Italia nella prossima stagione. Attualmente al Marsiglia, il classe 2001 è oggetto di valutazioni da parte di alcuni intermediari che stanno esplorando le possibilità di un trasferimento. Napoli e Milan, entrambe già interessate in passato, starebbero monitorando da vicino l’evoluzione della sua situazione contrattuale.

In casa Milan, l’ipotesi Greenwood potrebbe diventare concreta in base a chi sarà il prossimo allenatore. Uno dei profili più caldi è quello di Roberto De Zerbi, attualmente in uscita dal Brighton. Se il tecnico italiano dovesse approdare a Milanello, non è escluso che possa chiedere alla dirigenza di tentare il colpo Greenwood, calciatore che conosce bene e che apprezzerebbe nel proprio sistema di gioco. Fabio Paratici, probabile futuro direttore sportivo rossonero, sarebbe pronto a spingere per questa doppia operazione, che resta però legata a vari fattori economici e sportivi.

Il Marsiglia, infatti, valuta Greenwood circa 40 milioni di euro, una cifra che attualmente rappresenta un ostacolo per le casse milaniste. Tuttavia, qualora il club rossonero riuscisse a qualificarsi per una competizione europea, e se i francesi abbassassero le proprie richieste economiche, la trattativa potrebbe diventare più accessibile. A quel punto, De Zerbi e Greenwood potrebbero ritrovarsi insieme sotto il cielo di San Siro.

Per quanto riguarda il Napoli, la scorsa estate c’era stato un serio tentativo per portare Greenwood in azzurro. Giovanni Manna, attuale dirigente del club partenopeo, aveva seguito in prima persona il dossier, incontrando il padre del calciatore e un intermediario della famiglia. Tuttavia, la trattativa si arenò per motivi legati alla gestione della mediazione. Il presidente De Laurentiis avrebbe infatti voluto coinvolgere Frank Trimboli, manager di fiducia, ma questa imposizione non fu accettata dal padre di Greenwood.

Nonostante il mancato accordo, Manna non ha mai perso di vista il talento inglese e continua a seguirlo con interesse. In vista della sessione estiva di mercato, il Napoli potrebbe tornare alla carica, soprattutto se si riuscisse a impostare la trattativa con un intermediario diverso, più gradito alla famiglia del giocatore. La pista non è affatto chiusa e, con i giusti incastri, Greenwood potrebbe finalmente vestire una maglia italiana nella prossima stagione.