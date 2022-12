Mason Mount è tentato dalla Juventus

Il contratto del centrocampista scade nel 2024 e non sembra possa rinnovare. Il Chelsea non gli da continuità e sembra possa trasferirsi altrove

Graham Potter non sembra intenzionato a dare maggiore spazio al centrocampista inglese. Mason Mount, dunque, sembra essere volenteroso di partire già dalla prossima estate. Sul calciatore ci sarebbe la Juventus, pronta ad offrirgli un contratto.

Secondo quanto riportato dal Daily mail, la Juventus potrebbe privarsi di Adrien Rabiot e prendere il centrocampista del Chelsea. Nulla esclude si possa intavolare uno scambio già nel mese di gennaio, con la Juventus pronta a far di tutto pur di averlo.

Prezzo di mercato alto

Mason Mount ha, per ora, un valore di mercato stimato sui 75 milioni di euro. Cifra impossibile per le attuali risorse economiche della Juventus, che dovrà vedere dunque cosa offrire ai londinesi. Il Chelsea potrebbe “accontentarsi” del cartellino di Rabiot più un conguaglio economico a favore, che sarebbe ben accetto dalle parti di Stamford Bridge.

Il calciatore si trova sempre più fuori dagli schemi del Chelsea, nonostante abbia giocato abbastanza partite in stagione. Paradossalmente, però, ha trovato maggiormente più spazio in campo con l’Inghilterra piuttosto che con Graham Potter. Dall’arrivo del nuovo tecnico sulla panchina ha collezionato 639 minuti in campo, mentre in meno partite con l’Inghilterra durante l’anno ha collezionato un totale di 768 minuti. Un bottino che fa di certo riflettere sul suo effettivo ruolo in blues, specialmente perché vuole tornare ad essere protagonista vista la giovane età. Ha tanto ancora da vedere e tanto da vincere, ma vuole farlo ora.