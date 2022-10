Mason Mount può lasciare il Chelsea, che punta a Pellegrini della Roma

Lorenzo Pellegrini è uno dei giocatori che i blues avrebbero puntato per eventualmente sostituire Mason Mount

Mount ha ancora un’intera stagione a disposizione per il rinnovo e si prevede un prolungamento per lui, ma l’accordo potrebbe richiedere tempo. Il Chelsea sta già iniziando a guardarsi intorno, con vari profili varati per eventualmente sostituire il talento inglese.

Il calciatore scuola blues è stimatissimo dall’intero ambiente Chelsea, che vorrebbe continuare a vederlo tra i propri. Intanto però la dirigenza si muove e avrebbe puntato due grandi giocatori per poterlo sostituire. Due che di sicuro non farebbero rimpiangere l’addio del centrocampista inglese.

Roma, attenta

Lorenzo Pellegrini della Roma sarebbe uno dei due talenti che gli scout blues starebbero osservando per sostituire il calciatore inglese. Il centrocampista della Roma è in netta crescita e sta vivendo l’ennesima ottima stagione sotto il Colosseo. Pian piano sta diventando uno dei simboli della rosa giallorossa, con la possibilità di rimanere ancora a lungo.

Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2026 dunque appare improbabile un suo addio nell’immediato, con il Chelsea che ci proverà comunque. Nel caso in cui fallisca, però, i londinesi sembrano decisi a provarci per Yeremi Pino del Villarreal. Il calciatore spagnolo è da due anni in pianta stabile nella prima squadra del sottomarino giallo, nonostante sia ancora un 19enne. Le sue prestazioni riecheggiano in tutta Europa, con il Chelsea che sarebbe deciso a provarci fino in fondo per lui. Il suo attuale valore di mercato è di circa 40 milioni di euro, con gli spagnoli che però potrebbero chiedere di più.