giovedì, Marzo 5, 2026
Attualità

Massacrato di botte a Porta Capuana, uomo in fin di vita

Di Moreno Zannone
Foto presa da Wikimedia Commons

Ancora violenza a Porta Capuana, dove all’alba si è consumata una brutale aggressione. Intorno alle sei del mattino, in vico Sant’Anna, una lite tra più persone è degenerata rapidamente. In pochi minuti la situazione è precipitata. A terra è rimasto un uomo ridotto in condizioni gravissime.

La vittima, uno straniero non ancora identificato, è stata soccorsa con traumi devastanti. Presentava il cranio fracassato e ferite in diverse parti del corpo. I sanitari lo hanno trasferito d’urgenza all’Ospedale dei Pellegrini. È ricoverato in fin di vita e la prognosi resta riservata.

Secondo i primi accertamenti, non sarebbero state utilizzate armi da taglio. L’uomo sarebbe stato colpito con un oggetto contundente, forse una pietra o un sampietrino. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire la dinamica esatta dell’aggressione. Non è ancora chiaro quante persone abbiano preso parte al pestaggio.

Le indagini sono affidate ai poliziotti dei commissariati Commissariato Decumani e Commissariato Vicaria-Mercato. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile. Sotto esame anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

