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Massimiliano Allegri é pronto a rilanciare un calciatore del Napoli

Walter Molino
Di Walter Molino
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Massimiliano Allegri fonte foto: Di Photo by goatlingCropped by Danyele - Flickr (original photo), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43735258
Massimiliano Allegri fonte foto: Di Photo by goatlingCropped by Danyele - Flickr (original photo), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43735258

In attesa di ufficializzare Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, il Napoli continua programmare la prossima stagione, con particolare attenzione al reparto offensivo. Prima di intervenire sul mercato con nuovi acquisti, la società vuole valutare attentamente i giocatori già presenti in rosa. Tra questi c’è anche Lorenzo Lucca, attaccante rientrato dopo l’esperienza in prestito al Nottingham Forest.

L’annata appena conclusa non è stata semplice per il centravanti italiano. Le sue prestazioni in Inghilterra non hanno rispettato le aspettative, rendendo il suo percorso in Premier League piuttosto complicato. Nonostante ciò, il club azzurro sembra intenzionato a concedergli una nuova opportunità per dimostrare il proprio valore.

Una figura chiave nella valutazione di Lucca sarà il nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Secondo alcune indiscrezioni provenienti da Radio Kiss Kiss Napoli, il tecnico apprezzerebbe particolarmente le caratteristiche dell’attaccante e sarebbe curioso di osservarlo più da vicino durante la preparazione estiva.

Per questo motivo, Lucca sarà convocato il 17 luglio, data fissata per il raduno della squadra. L’attaccante prenderà parte al ritiro di Dimaro, tradizionale sede della preparazione estiva del Napoli in Trentino, dove avrà l’occasione di mettersi in evidenza agli occhi dello staff tecnico.

Il periodo di lavoro in ritiro sarà decisivo per il suo futuro. Allegri analizzerà il rendimento del giocatore, cercando di capire se potrà rappresentare una risorsa immediata per la squadra oppure se sarà necessario valutare soluzioni differenti in vista della nuova stagione.

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Walter Molino
Walter Molino
Laureato in Mediazione Linguistica e Culturale (Spagnolo, Portoghese e Catalano) all'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", appassionato di calcio e basket.
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