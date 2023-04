Massimiliano Allegri toglie pressione a Dusan Vlahovic. Può restare?

Dusan Vlahovic continua ad essere uno dei calciatori più attesi della Juventus, con Massimiliano Allegri che intanto sta cercando di smorzare la tensione su di lui

La Juventus ha recuperato (per ora) i 15 punti che le erano stati tolti in Serie A per il caso plusvalenze. Come è evidente, i bianconeri si stanno sfregando le mani per la prossima edizione della Champions League, cercando di qualificarsi. E, inoltre, sembra che i bianconeri sperino di poter godere presto della migliore versione di Dusan Vlahovic.

Massimiliano Allegri, allenatore della Vecchia Signora, ha parlato del suo killer. “I nostri attaccanti sono molto bravi. Stanno attraversando un momento difficile, ma torneranno a fare gol. Vlahovic? Non è diventato un cattivo giocatore. È un grande giocatore che deve migliorare, deve rimanere calmo e composto“, avrebbe detto.

Il mercato dietro Vlahovic

Al momento non ci sono conferme, ma il calciatore potrebbe restare nel caso in cui ci fosse la qualificazione in Champions League. Secondo le ultime notizie, però, l’Arsenal cercherà di riaccendere l’interesse per l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il manager Mikel Arteta ha intenzione di aggiungere un altro attaccante alla squadra e il serbo è l’opzione perfetta.

L’Arsenal ha cercato di ingaggiare Vlahovic nella finestra di trasferimento invernale del 2022. Il 23enne era uno degli attaccanti più richiesti in Europa. I nord londinesi hanno cercato in tutti i modi di attirarlo all’Emirates Stadium, ma la Juventus è riuscita a ottenere la sua firma e lui ha scelto di rimanere in Serie A.

Il serbo ha fatto registrare statistiche incredibili durante la sua permanenza alla Fiorentina. Il suo contributo ha aiutato il club di Seria A a conquistare la Conference League. Tuttavia, dopo il suo arrivo a Torino non è riuscito a mantenere i suoi numeri di gol.