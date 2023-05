Massimiliano Caiazzo sta vivendo uno dei momenti d’oro della sua carriera artistica. Amato e conosciuto dal pubblico italiano grazie al suo “Carmine Di Salvo”, uno tra i Protagonista di Mare Fuori, la fortunatissima serie Rai.

Sono ormai diversi i mesi che vedono al centro del gossip il suo nome associato alla ballerina Elena D’Amario. I due ad ogni modo, non hanno mai confermato ne smentito nulla, dimostrando piena riservatezza sulla loro vita personale.

Lo scambio di commenti social

Nelle ultime settimane Massimiliano ed Elena hanno però deciso di lasciarsi andare ad alcuni commenti social, i quali hanno confermato il legame che tutti i fan sospettavano ormai da tempo.

Massimiliano ha condiviso sul suo profilo una foto in occasione della premiazione al Ciack D’oro come miglior protagonista della serie. In quella circostanza, Elena si è lasciata andare ad un commento sdolcinato: “Tutti vediamo e sentiamo la tua luce”. La risposta dell’attore non è tardata ad arrivare, Massimiliano ha infatti risposto: “La tua con me”.

Attraverso queste prime esternazione fatte, i due sembrerebbero confermare la loro relazione. Una coppia che al momento sta destando molteplici curiosità.

Dopo questi scambi di frasi romantiche ad ogni modo, tantissimi sono stati i commenti dei fan. Molti ragazzi si sono complimentati con la coppia, dimostrando affetto e calore alla coppia, finalmente esposta al pubblico.

Quanto sapremo ancora di questa relazione? Questa dedica social sarà stata l’inizio di una condivisione più assidua o una semplice ma notevole eccezione? Per scoprirlo, bisognerà attendere l’arrivo dei prossimi mesi, anche perché il tempo come in ogni cosa, riporta certezze e conferme.