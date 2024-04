Massimiliano Esposito e il retroscena sulla domanda posta a Guardiola: “Per convincerlo a venire a Napoli…”

L’ex calciatore del Napoli, Massimiliano Esposito, lo scorso anno, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino. Le sue parole sono state riprese in questi giorni per via del cambio allenatore in casa azzurra, con Francesco Calzona che dirà addio a giugno.

Esposito, in particolare, rivelò un curioso retroscena riguardante il suo ex compagno di squadra ai tempi del Brescia, Pep Guardiola: “Ho cercato di corrompere Pep Guardiola con un po’ di mozzarella per convincerlo a venire ad allenare il Napoli, ma mi ha detto che ha ancora un contratto in essere con il Manchester City”.

Si tratta di un retroscena sicuramente curioso che tuttavia difficilmente si avvererà. Attualmente, infatti, Guardiola non sembra avere intenzione di lasciare il Manchester City e il suo stipendio è fuori dalla portata del club azzurro.

“Gli ho fatto firmare qualche maglietta della mia scuola calcio che ha come colori sociali il bianco e l’azzurro: gli stessi del Manchester City e anche del Napoli, hai visto mai che un domani non volesse cambiare colore e dovesse decidere di venire al Napoli?”.

“Ovviamente me lo auguro perché il Napoli ha intrapreso già un percorso importante nel corso degli anni. Così se tra in futuro Pep deciderà di allenare in Serie A ci prenderà in considerazione”, ha dichiarato Massimiliano Esposito.