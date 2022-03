Massimiliano Morra, niente più nozze con Dalila: l’annuncio della ragazza

Ex concorrente della scorsa edizione del GF Vip, Massimiliano Morra è recentemente tornato nel mirino del gossip. A gennaio l’ex attore aveva annunciato di voler convolare a nozze con Dalila Mucedero, sua fidanzata da anni. Da quanto emerso nelle ultime ore, però, il matrimonio è saltato.

NIENTE PIÙ NOZZE – Nelle settimane precedenti, Massimiliano ha parlato di Rosalinda Cannavò. I due, come rivelato al GF Vip, sono stati insieme unicamente per visibilità. Secondo la Cannavò, come rivelato nella casa più spiata d’Italia, Morra sarebbe gay.

Ai tempi del Grande Fratello Vip, le parole di Rosalinda avevano fatto infuriare l’ex gieffino. Il ragazzo, infatti, ha più volte di essere etero e di essere innamorato della fidanzata Dalila. Recentemente, infatti, si era espresso duramente contro il volto di Casa Chi, approfittandone per dare un lieto annuncio: il matrimonio con la sua fidanzata.

Qualcosa, però, sembra esser andato storto tra i due fidanzati. Da quanto annunciato da Dalila, infatti, la loro love-story è giunta al termine:

“Buongiorno, anche se non toccava a me fare questa comunicazione (da non personaggio pubblico), ancora una volta affronto la situazione mettendoci la faccia. Tra l’altro ancora una volta a testa alta. Perché mi sembra rispettoso per tutte le fanpage e le persone che ci hanno supportato, mettervi a conoscenza che io e Massimiliano Morra non stiamo più insieme già da un bel po’ di tempo“.