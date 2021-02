Massimo Boldi, nuovamente al fianco di Irene Fornaciari: “Era troppo preziosa per perderla”

Ritorno di fiamma tra Massimo Boldi e Irene Fornaciari, ad annunciarlo è stato l’attore stesso in una recente intervista. Dopo il loro addio lo scorso luglio, i due hanno deciso di darsi una seconda opportunità.

“Era troppo preziosa per perderla” – Dopo una breve pausa durata qualche mese, Massimo è tornato al fianco di Irene. Stando a quanto rivelato al settimanale Oggi, Boldi non ha mai smesso di amare la 41enne:

“Era troppo preziosa per perderla…Fatto sta che abbiamo sempre continuato a sentirci, a ridere insieme, a vederci quando si poteva… Vorrei che venisse a vivere con me. Che stesse al mio fianco dalla mattina alla sera, che condividesse i miei giorni e i miei perché. Non voglio continuare a fare il pendolare, voglio una serafica quotidianità da condividere con le mie figlie, con i miei affetti”.

Uno dei motivi che quindi li avrebbe portato a dividersi sarebbe la distanza. Questo, però, non sarebbe l’unico ostacolo. Per Boldi è ovviamente importante il pensiero e l’approvazione delle figlie:

“Le ragazze mi lasciano apparentemente libero di fare ciò che desidero: ma poi al dunque non è davvero così… Ma per me la felicità non può essere senza tutto il mio circo. Possibile che sia così difficile comprendere che Cipollino ha bisogno di amore?”