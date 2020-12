Massimo Cannoletta, il super campione de L’Eredità: “Mi piacerebbe raccontare storie per la Rai”

Massimo Cannoletta. Forse ai più questo nome non susciterà nulla, però molti sapranno che si tratta del super campione dell’Eredità che tanto ha fatto e sta facendo ancora oggi parlare di se. Il motivo? Innanzitutto la durata della sua imbattibilità, in secondo luogo il gesto da gentiluomo che qualche puntata fa lo ha visto cedere il posto ad un suo concorrente.

Nelle ultime ore il campione del famoso gioco RAI ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Mattino, rispondendo ai temi più caldi. Ecco dunque riportatone un estratto qui di seguito.

“I beni materiali? Non mi interessano, con i soldi vinti potrei regalarmi un viaggio. Ho promesso ai miei nipoti di portarli in Colombia. La fama? Mi scrivono in tanti, di varie fasce di età, anche adolescenti. Gente positiva al virus, uomini e donne. E anche messaggi ammiccanti, è vero”.

“In quel caso specifico dico sempre che sono sui social a scopo divulgativo, non per fare altro. Non ho vent’anni. Non voglio paragonarmi ad Alberto Angela, il mio mito assoluto, ma anche lui divulga e non lo fa certo per rimorchiare”.

“La calma è fondamentale per ragionare nei giochi. Sono molto forte a Trivial. Mi piacciono Risiko o la tombola. Le telecamere non mi innervosiscono. I soldi nemmeno. Sono numeri che acquistano senso solo quando ti siedi alla ghigliottina”.

“La prima cosa che farò a casa? Una settimana sul divano. Si potrà avvicinare solo la mia gatta Cal. Se mi piacerebbe continuare in Rai? Tantissimo. Mi piace raccontare storie e il pubblico della tv è il più grande. Se nascesse un’opportunità non mi tirerei indietro”.