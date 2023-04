Massimo Ceccherini, lunga intervista al Corriere: “Penso alla nuova Isola dei Famosi. Ad Amici ragazzini sbranati”

Massimo Ceccherini è uno dei grandi protagonisti dello spettacolo italiano, il quale ha sicuramente pagato un prezzo alto per il suo carattere deciso e senza peli sulla lingua. Diventato celebre grazie alla partecipazione al film Il Ciclone, l’attore ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera per parlare della sua vita, del rapporto con la moglie ma anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

L’Isola dei Famosi ieri e oggi: la bestemmia che lo fece squalificare

Ceccherini ha rilasciato dei commenti abbastanza duri sull’attuale edizione de L’Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi e ha cercato di fare un paragone sull’edizione in cui lui fu protagonista. “Per capire la grandezza di Gino Strada e del giudice Falcone bastava osservarne lo sguardo. Invece in Renzi tutto incravattato, così come tanti altri in tv, penso alla nuova Isola dei famosi, penso a Ilary Blasi, Vladimir Luxuria, Enrico Papi, ecco vedi nei loro occhi la cattiveria, la spietatezza, quello gli leggi. Di me invece hanno ricordato soltanto la bestemmia. Quell’espulsione mi costò mezzo milione. Centomila euro di multa, più duecentomila di sponsorizzazioni tv perse. E i duecentomila finali: perché sicuramente avrei vinto io” ha tuonato l’attore.

“Sai chi mi confortò? Roberto Benigni. Mi disse che con la bestemmia ero più vicino a Dio. Mica ce l’hai con l’Onnipotente. Dio non lo pigli in giro, lui lo sa che lo ami ugualmente” ha continuato. Sull’intervento dello psichiatra Alessandro Meluzzi, Massimo è stato ancora più duro: “Un falso che non vi dico, mi chiamò al tempo del fattaccio. Mi passava i preti al telefono. Come se dovesse farmi un esorcismo. Meluzzi voleva fare uno spettacolo con me, ma non capisce nulla del rapporto con Dio”.

Amici di Maria De Filippi? Tre giovani disgraziati

Massimo Ceccherini ha commentato anche un altro talent molto seguito in tv, Amici di Maria De Filippi. L’attore ha spiegato duramente: “Ad Amici fanno cantare tre giovani disgraziati e non inventano nulla, usano belle canzoni, i giudici sulle poltroncine guadagnano un sacco di soldi, come gli autori. Gli unici che non guadagnano nulla sono i ragazzini da sbranare“.

Il rapporto con la moglie e il vizio dell’alcol

Ceccherini ha parlato del suo rapporto con la moglie ma non ha voluto parlare della storia: “Ma a chi vuoi che interessi come l’ho conosciuta. Ti dico che dopo la disperazione più profonda le cose mi sono arrivate come per magia”. L’attore si definisce “uno molto buono, ma attratto dai vizi”, come ad esempio l’alcol. Per un periodo della sua vita, Massimo ha provato profonda solitudine e solo la moglie Elena è riuscita ad aiutarlo: “Quando mi ubriacavo era impossibile tenermi. Lei mi picchiava e fermava la bestia dentro di me. Picchia oggi picchia domani, il colpo di fulmine lo ebbi una notte. Ora ha cambiato lavoro all’ospedale di Prato, ma all’epoca la vedevo al mattino che si preparava indossando la divisa, dietro c’era scritto misericordia. E mi sono detto: Dio è arrivato. Ho avvertito la sua presenza. Devi essere pronto ad agguantare l’aiuto. Sono passati otto anni. Dalla bestia non si guarisce, però riesco a tenerla legata. Ho bisogno quasi sempre della presenza di Elena“.

L’amicizia con Leonardo Pieraccioni

“Facevo cabaret da giovanissimo con Alessandro Paci. L’impresario mi fece vedere un assegno per un contratto a Leo di 300 mila lire, chi l’aveva mai viste. Leo mi chiamò per un filmino amatoriale, io ero il santone che pregava in mezzo a un campo arato, lui mi guardava e ridevamo sotto un sole che picchiava. Rifacemmo quella scena trenta volte, presi l’insolazione. È sempre andata così. Mi richiamò per I laureati, per andare al provino non avevo nemmeno i soldi per il taxi, me li diede mio padre. Poi arrivò Il ciclone, nessuno di noi immaginava che successo sarebbe stato. C’erano le ballerine protagoniste, ma io ero fidanzato e non potei fare niente” ha raccontato Ceccherini.

Infine, l’attore non è stato invitato alla festa dei 50 anni di Pieraccioni ma c’è un motivo: “Mi ha pregato di non andare temendo che lo mettessi in imbarazzo con gli altri amici. Ero vittima della grappa, mi sdoppiavo e facevo casino. Lo capisco”.