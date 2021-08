Massimo Ciavarro, furto in casa per il papà dell’ex gieffino Paolo

Massimo Ciavarro, noto attore italiano e padre dell’ex gieffino Paolo, è finito al centro dell’attenzione per essere stato vittima di un furto. Il ritorno dalle vacanze, quindi, non ha avuto un lieto fine. Vediamo cosa è successo.

FURTO IN CASA – Come anticipato, Massimo Ciavarro ha vissuto un momento molto particolare al rientro dalle sua vacanze estive. Il noto attore italiano, infatti, ha subito un importante furto in casa mentre era via. Al momento sono in corso le indagini, pertanto non si conosce l’entità del furto.

Poche ore fa, i ladri hanno svaligiato la casa dell’attore italiano forzando una porta finestra. Dalle prime rivelazione, sembrerebbe che i malviventi sapessero come agire, quindi probabilmente l’hanno pedinato prima di compiere il fatto. L’allarme, infatti, non ha funzionato poiché disattivato ma il secondo presente ha allertato il domestico alle 4:20 del mattino.

Quest’ultimo, quindi, ha allertato subito le forze dell’ordine. È intervenuta infatti una pattuglia del commissariato Ponte Milvio che ha contattato Massimo Ciavarro. Al momento sono in corso le indagini ma sappiamo che il danno economico è molto pesante.

Probabilmente lo stesso attore racconterà l’accaduto sui social non appena riuscirà a fare chiarezza sull’accaduto.