Massimo Giletti commenta l’inizio di stagione del Napoli e fa una rivelazione su Lukaku

Durante un intervento a Televomero, Massimo Giletti ha espresso la sua opinione sull’andamento del campionato del Napoli, soffermandosi in particolare sul recente pareggio contro la Juventus. Secondo Giletti, il tecnico Antonio Conte ha dimostrato grande fiducia in Scott McTominay, adattando il modulo di gioco per inserirlo al meglio in squadra.

Ha sottolineato quanto Conte abbia creduto nel giocatore, evidenziando anche il forte legame tra l’allenatore e Romelu Lukaku, descritto come un rapporto quasi paterno. Giletti ha poi rivelato che, a detta di Simone Inzaghi, Lukaku è considerato il miglior centravanti che l’allenatore abbia mai avuto. “Simone Inzaghi mi ha detto che il belga è il più forte centravanti che abbia mai avuto. Con il Parma è entrato e ha risolto la partita, a Cagliari ha segnato”, ha spiegato.

A riprova delle sue qualità, ha ricordato come l’attaccante belga sia stato decisivo sia nella partita contro il Parma sia nella sfida contro il Cagliari, mentre contro la Juventus ha mostrato difficoltà simili a quelle riscontrate da Dusan Vlahovic, apparendo isolato in campo.

Yldiz più incisivo di Kvara

Riguardo al giovane Yildiz, Giletti ha notato qualche difficoltà, ma ha apprezzato la sua propositività, sottolineando come sia stato più incisivo rispetto a Khvicha Kvaratskhelia nel creare occasioni pericolose per la Juventus. Passando poi al Napoli, ha elogiato la squadra partenopea per la sua mentalità costante nel corso degli anni, affermando che, soprattutto contro una Juventus in difficoltà, la squadra avrebbe dovuto affrontare la partita con l’obiettivo di vincere a Torino.

Giletti ha concluso esprimendo il suo ottimismo sugli obiettivi del Napoli, affermando che la squadra ha tutte le carte in regola per conquistare lo Scudetto. Ha sottolineato, inoltre, la versatilità tattica della squadra, capace di adattarsi a diversi moduli, e ha elogiato Conte per la sua costante attenzione negli allenamenti, che sarà un fattore chiave per il successo della squadra.