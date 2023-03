Massimo Giletti e la sua nuova fiamma, conferma “Esiste!”

Massimo Giletti il conduttore di Non è l’Arena su La7 si è ritrovato al centro dei gossip. Le voci sono state alimentate dal conduttore stesso e riguardano un presunto flirt con Sofia Goggia, super campionessa di sci azzurro.

E proprio Massimo Giletti ha alimentato il gossip in una puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2, dove è stato ospite intervistato. Durante l’intervista Giletti ha ricordato come la sciatrice bergamasca una sera avesse fatto una sua imitazione “in un modo pazzesco”.

E la Fagnani ad un certo punto dell’intervista chiede a Giletti se esistesse davvero una donna nella sua vita, e in maniera ironica esordisce dicendo: “Esiste o è come Mark Caltagirone?” (facendo riferimento all’episodio di Pamela Prati e il personaggio inesistente con cui si sarebbe dovuta sposare). E Giletti senza paura risponde “Esiste”, dunque la Fagnani col suo fare pungente chiede a Giletti se gli piacesse la montagna, facendo riferimento a Sofia Goggia e il conduttore risponde “Amo la montagna”.

Inoltre aggiunge “”Del resto vengo da un Paese di montagna, ci sono cresciuto”. Nel momento in cui viene chiesto a Giletti di fare nomi non si è sbilanciato ma anzi: “Mi lasci vivere nel mio giardino privato”. Eppure tutto sembrava fare riferimento a Sofia Goggia. Da ricordare che lo scorso maggio i due, Giletti e la Goggia, sono stati paparazzati insieme a Roma in atteggiamenti piuttosto intimi.