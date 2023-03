Massimo Giletti, flirt in corso con Sofia Goggia? Lei: “Non rompermi…”

Massimo Giletti e Sofia Goggia stanno insieme? Ormai questa domanda sta facendo il giro del web e dei salotti televisivi. Sono giorni che si parla di questo ipotetico flirt tra il giornalista e la stella dello sci italiano, sulla scia dell’ultima intervista rilasciata a Belve da Francesca Fagnani.

Flirt in corso? Le dichiarazioni a Belve

Qualche settimana fa, Massimo Giletti ha rilasciato un’intervista a Belve, noto format di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Per l’occasione la giornalista ha chiesto al conduttore se fossero vere le voci circolate in quel periodo sul suo status sentimentale. Imbarazzato, Giletti ha rilasciato delle dichiarazioni sibilline sull’argomento. Tuttavia, secondo il settimanale Di Più, il giornalista sarebbe cotto a puntino della giovane sciatrice.

La rivista pare fosse in possesso anche di alcune foto esclusive dei due risalenti alla scorsa estate, quando entrambi si trovavano a cena nello stesso locale e in giro per le vie di Roma. Tra i due, inoltre, c’è una grande passione in comune per la montagna, come dichiarato dalla Fagnani.

Sofia Goggia interviene e placa le voci

Per il momento, Massimo e Sofia non hanno confermato o smentito le voci circolate negli ultimi giorni. La Iena Nicolò De Devitiis ha raggiunto la Goggia proprio a poche ore da un’altra importante gara di discesa libera ad Andorra per farle qualche domanda sulla questione. Devitiis ha chiesto alla sciatrice se avesse dato a qualcuno il bacio della buonanotte: “A nessuno do il bacino della buonanotte, lo do a me stessa”.

Successivamente, la Iena ha chiesto alla sciatrice se fosse fidanzata. La risposta della giovane (che ha 30 meno di Giletti) ha lasciato tutti senza parole: “No, non rompermi i cogl***i, c’ho la gara a cui pensare, non fare domande”.