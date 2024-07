Massimo Sparnelli annuncia: “Secondo quanto mi risulta, Osimhen avrebbe già firmato per il PSG”

La SSC Napoli si appresta a salutare Victor Osimhen. Uno dei calciatori principali della squadra azzurra, quindi, sarebbe ad un passo dal trasferimento in un nuovo club, con il presidente Aurelio De Laurentiis intenzionato alla cessione così da costruire la nuova squadra per Antonio Conte.

Ai microfoni del portale AreaNapoli.it, l’ex addetto stampa della SSC Napoli, Massimo Sparnelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del futuro dell’attaccante partenopeo rivelando che avrebbe già firmato con un altro club, il PSG di Luis Enrique.

VICTOR OSIMHEN HA GIA’ FIRMATO PER IL PSG, LA RIVELAZIONE DI MASSIMO SPARNELLI (EX ADDETTO STAMPA DEL CLUB PARTENOPEO), AI MICROFONI DI AREANAPOLI.IT

Ecco quanto dichiarato: “Ho delle notizie su Osimhen. Secondo quanto mi risulta, il calciatore avrebbe già firmato per il PSG. Il suo destino sarà quindi in Francia. Per quello che concerne Giovanni Di Lorenzo, il calciatore non si muoverà dal capoluogo campano“.

Il futuro dell’attaccante azzurro, quindi, potrebbe essere in Francia e non in Arabia. Bisogna però capire come il club francese intenda versare al club azzurro la clausola rescissoria da 120-130 milioni di euro.