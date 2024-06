Master A18 Mnemosine: un percorso formativo completo per docenti di Filosofia e Scienze Umane

Il Master A18 Mnemosine è un programma di formazione avanzata e fruibile da una piattaforma online. È rivolto ai futuri docenti e agli insegnanti di Filosofia e Scienze Umane che hanno necessità di mettersi in pari con l’ordinamento universitario e hanno bisogno di recuperare crediti mancanti. I suoi obiettivi principali sono quelli di fornire una solida preparazione teorica e pratica per coloro che desiderano intraprendere la carriera nell’insegnamento, nonché promuovere lo sviluppo delle competenze pedagogiche aggiornate necessarie per affrontare le sfide dell’educazione contemporanea.

Il pubblico target del Master A18 Mnemosine proposto da Master Mnemosine è costituito da laureati o laureandi interessati a specializzarsi nell’insegnamento delle discipline umanistiche. Nondimeno, il corso offre approfondimenti su tematiche filosofiche, storie della cultura e metodologie didattiche innovative, al fine di preparare i corsisti ad affrontare in modo efficace l’insegnamento delle materie umanistiche nei diversi contesti educativi, siano essi pubblici o privati.

Attraverso un approccio interdisciplinare e orientato alla pratica, suddiviso in moduli e tematiche, il Master A18 Mnemosine mira a conferire nuove competenze e lo sviluppo integrale degli studenti, promuovendo la capacità digitale, la creatività e l’empatia. In questo contesto formativo ricco di stimoli accademici e professionalizzanti, i partecipanti hanno l’opportunità di acquisire competenze trasversali utili per svolgere con successo il ruolo di educatori nel panorama scolastico subito dopo aver superato l’esame finale di ammissione.

Modalità di svolgimento del Master A18 Mnemosine

I vari Master sono pensati per una specifica categoria di studenti, ovvero chi deve recuperare fino a 60 CFU nei vari settori SPS, M-PED, M-PSI e M-FIL. L’offerta formativa contempla sia master adatti ai laureati con il nuovo ordinamento (lauree specialistiche e magistrali) sia master adatti ai laureati del vecchio ordinamento.

La fruizione del corso è online, pertanto le lezioni si seguono tramite laptop, cellulare o tablet, a seconda delle preferenze. Il vantaggio è quello di studiare negli orari più comodi, anche nella fascia serale per chi di giorno è già impegnato a svolgere un lavoro. Le lezioni sono visionabili online oppure scaricabili in formato PDF, il classico file adatto alla stampa.

La suddivisione in moduli è pensata per superare le verifiche di studio ed essere pronti a proseguire nel percorso didattico. Al termine del corso è prevista un’unica sessione di esame in presenza da sostenere in uno dei tanti centri autorizzati presenti in ciascuna regione italiana.

Come ottenere i migliori risultati di studio da un master online?

Per ottenere i migliori risultati nel frequentare un master online, è importante creare un ambiente di studio tranquillo e ben organizzato. Per questo motivo, va dedicato del tempo prestabilito ogni giorno allo studio, così da mantenere alta la motivazione, promuovere la costanza ed evitare lo stress dell’accumulo di materiale da recuperare. Nondimeno, è utile avere a disposizione tutti i materiali necessari, come libri di testo integrativi e dispense o risorse online.

Organizzare un piano di studio dettagliato, suddividendo il materiale in piccoli blocchi per renderlo più gestibile, è una soluzione funzionale all’apprendimento, alle quali viene in aiuto anche alcuni strumenti tecnologici come le applicazioni di block notes o le schede flash destinate a memorizzare informazioni importanti in modo sistematico. E qualora dovesse risultare ugualmente complesso dalla parte dello studente c’è anche un tutor, pronto a chiarire qualsiasi dubbio.

Suddividere il carico di studio con delle pause regolari mantiene alta la concentrazione e rigenerare la mente. Seguendo questi consigli e impegnandosi costantemente, si arriva all’esame finale consapevoli di aver progredito per gradi e di essere pronti a rispondere alle domande finali. Non a caso, l’ultimo passaggio richiede l’integrazione di una tesina di almeno dieci pagine su una o più materie scelte a propria discrezione, la quale sarà poi discussa nel giorno dell’esame.

Certificazioni ed esami lungo il percorso didattico

Al termine dei cinque moduli viene richiesta la risoluzione di un questionario composto da dieci domande ciascuno e una tesina da predisporre in formato WORD di almeno tre pagine che devono essere inviate in via telematica. Le domande tra un modulo e l’altro sono propedeutiche ad affrontare con successo l’esame finale, poiché certificano la conoscenza del corsista. Ogni modulo consta dell’acquisizione di 12 CFU, pertanto chi affronterà l’intero percorso riceverà un accredito di 60 CFU.

Per accedere al corso è sufficiente registrarsi online seguendo la modalità richiesta e dopo aver ricevuto la conferma di avvenuta iscrizione, lo studente può iniziare ad approfondire il suo piano di studi. L’esame finale potrà essere sostenuto presso una delle tante sedi di esame. A tal fine il corsista riceverà l’elenco delle date e delle sedi di esame e dovrà effettuare la prenotazione con largo anticipo così da assicurarsi la disponibilità nel giorno indicato.