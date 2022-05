Materasso crescita: l’importanza di un acquisto di qualità

Un materasso crescita di qualità permette di attraversare agevolmente le fasi di evoluzione dei nostri figli così da seguire, senza intralciare, il loro naturale percorso. Con l’aggiungersi degli anni di età variano inevitabilmente anche le esigenze di riposo per cui è importante dotarsi fin da subito di un supporto efficiente.

Nasce in quest’ottica il materassoswitch.com progettato per accompagnare lo sviluppo del bambino dai 3 ai 16 anni. Il prodotto, realizzato interamente in Italia e brevettato da un’azienda anch’essa italiana, è specializzato per assicurare un sostegno confortevole così da permettere ai nostri figli un riposo sicuro, proficuo e funzionale.

Ciò è possibile grazie alla scelta di materiali studiati appositamente per rispettare il benessere dei nostri figli e dell’ambiente attraverso tessuti naturali e fibre artificiali controllate e garantite da un ente certificato.

Il materasso SWITCH® vanta un rigore unico in quanto è seguito in ogni fase di produzione. Solo grazie agli esami specifici effettuati durante ogni passaggio può vantare una forte resistenza al tempo e alle sollecitazioni. Inoltre, garantisce una sicurezza di pulizia perché dotato di sistemi sfoderabili e lavabili.

Le qualità indispensabili richieste per un materasso crescita

Un materasso crescita di qualità si basa sugli studi medico scientifici al fine di realizzare un prodotto capace di ricreare in materiale le esigenze di crescita dei più piccoli. Così come per gli adulti, anche i bambini hanno bisogno di sostegni differenti in base alle parti del corpo. A loro si aggiunge, però, la difficoltà di differenziare tali esigenze in un arco di tempo che andrà irrimediabilmente a variare nel corso degli anni.

I parametri sono necessari, secondo gli avvertimenti dati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per assicurare ai bambini e ai ragazzi un sonno confortevole, così indispensabile per l’apprendimento e lo sviluppo individuale.

Alla comodità del materasso si deve affiancare una cura quasi maniacale per la qualità dei materiali impiegati nella realizzazione del prodotto. Un materasso efficiente da un punto di vista salutare deve essere completato con un tessuto naturale, come il cotone, così da risultare anallergico e privo di qualsiasi sostanza nociva.

L’uso di coloranti e i trattamenti chimici a cui sono sottoposti certi materassi possono alterare le condizioni di benessere dei nostri figli senza che ce ne accorgiamo. Infatti, molto spesso, vengono usati solventi volatili che sono dannosi per la salute dei più piccoli e anche per l’ambiente.

Tutti questi ingredienti chimici possono manifestare con il tempo dei sintomi allergici difficili da imputare al materasso. Pertanto, onde evitare spiacevoli complicanze, meglio utilizzare prodotti il più possibile rispettosi della pelle e dell’ambiente. In questo modo, educheremo i nostri bambini a porre attenzione alle esigenze ambientali e ai pericoli dell’inquinamento, anche quello casalingo.

Le varie esigenze di riposo dei bambini

Il sonno dei bambini è in continua trasformazione come l’evolversi dell’età. A variare è la durata del riposo che corrisponde a circa l’80% del tempo nella fase neonatale. Rimane comunque una parte essenziale della vita fino ai 5 anni di età e deve corrispondere alla maggior parte del tempo trascorso durante la giornata. Più i bambini dormono e meno si presenta la possibilità di manifestare disturbi cognitivi.

Dai sei anni in su, il sonno detiene comunque una certa valenza ma si abbassa alla soglia di 9/12 ore al giorno. Il calcolo va fatto in sede personale, valutando gli stimoli a cui il bambino è sottoposto e l’impegno richiesto durante la giornata. Se il bambino svolge poche attività frenetiche e stancanti può riposare per un massimo di 9 o 10 ore al giorno.

Nelle fasi dell’adolescenza non cambiano le esigenze di riposo nonostante gli impegni diventino superiori. Secondo gli esperti gli adolescenti dovrebbero dormire almeno 10 ore al giorno per rigenerarsi. Molti genitori (e anche molti figli) sottovalutano l’importanza del sonno in una fase di vita in cui i ragazzi sono ancora nel periodo di crescita e necessitano di tutta l’energia possibile per affrontare le sfide non solo quotidiane ma anche quelle fisiologiche.

Il materasso crescita SWITCH® ha raccolto insieme tutti questi dati e ha progettato un prodotto che risponda in maniera valida a tutte queste esigenze. Ha deciso di specializzarsi solo ed esclusivamente nella realizzazione di materassi per bambini così da concentrarsi sugli aspetti determinanti della crescita. In questo modo è riuscito a creare un sostegno che si adatta ai requisiti del riposo specifici per differenziare l’appoggio delle varie parti del corpo e incontrare le richieste di rigenerazione in base allo scorrere dell’età.