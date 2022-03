Materasso in lattice vs materasso a molle: quale scegliere?

Quando si decide di acquistare un materasso, diversi fattori possono influenzare la scelta, ma ciò che conta è che il materasso sia conforme alle proprie esigenze e che garantisce al contempo un ottimo comfort.

Ma come fare per scegliere tra un materasso in lattice o a molle? Oggi andremo a vedere insieme quali sono le differenze tra queste due tipologie di materassi ed è importante tenere presente che hanno proprietà diverse.

Materasso in lattice

Un materasso in lattice non è dotato di molle/bobine. Diversamente dal materasso a molle, viene realizzato con lattice naturale al 100% e grazie a questo materiale, si potrà avere un materasso morbido, solidale e offre un pò di rimbalzo naturale.

Il lattice è notevolmente traspirante grazie alla sua naturale struttura cellulare aperta, ed è quindi ideale in estate. Inoltre, il materasso in lattice è dotato di fori che aiutano a migliorare il flusso d’aria naturale.

Il lattice è altamente resistente agli acari della polvere e alla muffa senza dover aggiungere sostanze chimiche specifiche, a differenza del letto a molle, che normalmente ha bisogno di tali sostanze chimiche aggiuntive per rimuovere questi agenti patogeni.

Il materasso in lattice, al giorno d’oggi, è considerato il più confortevole. Infatti, gode di un altissimo livello di soddisfazione da parte dei clienti. È anche il più resistente, dato che è in grado di mantenere a lungo la morbidezza e anche il comfort senza il rischio di cedimenti.

Quando ci si corica su un materasso in lattice, si sentirà immediatamente una piacevole sensazione di morbidezza, e allo stesso tempo un sostegno deciso e confortevole. Ecco perché il materasso in lattice sta diventando popolare ovunque.

Per coloro che soffrono di dolore cronico (ad esempio il mal di schiena) il comfort di questo materasso realizzato in lattice aiuta ad attenuare il dolore.

Al giorno d’oggi, sempre più medici (osteopati, fisioterapisti) consigliano questo materasso per la sua capacità di mantenere il corpo e la colonna vertebrale in modo corretto e confortevole.

Infine, si può dire che il materasso in lattice non trasmette nessun tipo di movimento, cioè se qualcuno da un lato del letto cade, non influirà in nessun modo sull’altra persona, a differenza del materasso a molle che invece emette suoni fastidiosi in risposta al movimento.

Materasso a molle

Il materasso a molle è composto da tantissime bobine di metallo circondate da una schiuma morbida di supporto. Lo scopo principale di queste bobine è di garantire un po’ di elasticità al materasso, la schiuma, invece, per donare il massimo comfort.

Il materasso a molle è stato studiato per sorreggere delicatamente il corpo, e non si sentirà quella piacevole sensazione di morbidezza e di supporto che offre invece un materasso in lattice.

Quando ci si stende, non si dovrebbero mai sentire le molle ma è bene ricordare che a lungo andare, gli strati di schiuma presenti sulla parte superiore potrebbero rompersi, e se accade, si potrebbero sentire le bobine della molla.

Il materasso a molle trasmette facilmente i movimenti. Questo rumore è causato dalle molle e può causare suoni fastidiosi (come il cigolio), a differenza del materasso in lattice che non emette nessun tipo di movimento.

Infine, si può dire che il materasso a molle lo si può trovare facilmente ovunque e normalmente è abbastanza leggero.

