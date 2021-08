Materazzi su Ibrahimovic: “Si sente un dio, ma un Mondiale lo vinci con Totti e non con lui”

Il campione del Mondo, Marco Materazzi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Tra i due non è mai corso buon sangue, e le parole dell’italiano confermano questo trend.

Questa volta, Materazzi ha parlato di Ibrahimovic come giocatore di squadra, preferendogli Totti nel caso in cui l’obiettivo è molto alto, come quello di vincere un campionato del Mondo.

“Meglio Ibrahimovic oppure Totti? Dipende se vuoi vincere un campionato oppure il Mondiale“.

“Sicuramente è un calciatore molto forte, lui si sente un dio ma non è ai livelli dei più grandi. Eccezion fatta per i più forti di sempre ci sono calciatori come Totti, Neymar, Henry che ha fatto la storia del calcio“.

L’ex difensore azzurro e dell’Inter, Marco Materazzi, si attende ora una risposta dell’attuale attaccante del Milan.