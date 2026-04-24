materiale pirata: “Pioggia digitale” è il nuovo singolo fuori oggi

Esce oggi “Pioggia Digitale”, il nuovo singolo di materiale pirata, progetto artistico di David Campese, che segna l’inizio di una fase completamente rinnovata.

“Pioggia Digitale” rappresenta infatti il primo tassello di una identità inedita e apre un nuovo capitolo del suo percorso artistico, delineando una narrativa che guarda al presente con lucidità e urgenza.

Dal punto di vista sonoro, il pezzo si sviluppa su un equilibrio dinamico tra elettronica pulsante e momenti più intimi e fragili. Un contrasto che riflette la tensione tra il rumore costante del mondo esterno e il bisogno umano di restare connessi a qualcosa di autentico.

materiale pirata a proposito del brano racconta: “Questo pezzo nasce dalla sensazione di essere sommersi: informazioni, immagini, notizie che scorrono troppo in fretta per essere davvero vissute. Dentro questo flusso continuo, tutto sembra distante, anche la paura, anche la fine, finché non tocca qualcosa di vicino.”

Attraverso atmosfere sospese e una scrittura diretta, “Pioggia Digitale” racconta una generazione che si sente spettatrice, immersa in una realtà che spesso la riduce ad un numero. Un racconto di alienazione e ansia, ma anche della ricerca ostinata di un appiglio, di un modo per restare a galla.

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BIOGRAFIA

materiale pirata è il nuovo progetto di David Campese, produttore e cantautore. Dopo un percorso tra chitarra classica e musica elettronica e un periodo a Londra tra live, busking e studi al BIMM, negli ultimi anni avvia una trasformazione artistica radicale.

Archiviato il progetto solo hurricane, evolve il suo linguaggio verso un sound elettronico che intreccia influenze elettroniche con testi in italiano, diretti e viscerali. Il 24 aprile pubblica “Pioggia Digitale”, primo capitolo di una nuova identità: un racconto sonoro che attraversa temi sociali, ansia generazionale e il bisogno di connessione reale.





