Mateta, un “Lukaku low cost” per la Roma

Mateta potrebbe essere il profilo giusto per la Roma per sostituire Romelu Lukaku, che ormai ha salutato la sponda giallorossa della capitale

Romelu Lukaku ha trascorso la scorsa stagione in prestito dal Chelsea alla Roma. Ha segnato 21 gol in 47 partite e ora dovrebbe trasferirsi al Napoli, probabilmente di nuovo in prestito dal Chelsea, stavolta con obbligo di riscatto.

La Roma ha ora bisogno di sostituirlo e continua a guardare a Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Nel periodo precedente la finestra estiva, in Italia è stato riferito che il Palace aveva detto all’attaccante che poteva partire quest’estate a fronte di un’offerta ragionevole. Da allora sembra che gli agenti gli abbiano fatto offerte in giro per la Serie A.

Prezzo vantaggioso

Può essere il “Lukaku low cost” della Roma. Si dice che Mateta voglia 2,5 milioni di euro a stagione, cifra al netto delle tasse, mentre Lukaku veniva pagato tre volte tanto. Mateta sarebbe “abbordabile” anche in termini di costi di trasferimento. Il suo prezzo è stimato in 20-22 milioni di euro, ma si sostiene che la Roma potrebbe ottenerlo anche per 18 milioni di euro.

Questo sembra estremamente ottimistico da parte della Roma e non sembra un grande affare per il Crystal Palace. I giallorossi potrebbero essere disposti a prenderlo, ma non certo a una cifra così bassa come 18 milioni di euro. Infatti, il Palace vorrebbe ricavare qualcosina in più per il suo giocatore. La sensazione è che comunque si possa trattare o, addirittura, provare uno scambio con Tammy Abraham che è in uscita proprio dai giallorossi.